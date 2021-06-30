В Ивановской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя.

Полиция раскрыла незаконный бизнес по продаже контрафакта.

Российские правоохранительные органы при поддержке Росгвардии по Ивановской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. Соответствующими данными с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По предварительным сведениям установлено, что на территории складского помещения злоумышленники организовали изготовление контрафакта. Во время осмотра сотрудники полиции выявили свыше 30 тысяч литров спирта и 500 литров пищевого красителя.

Кроме того, изъята готовая продукция без предусмотренной законом маркировки с этикетками известных брендов на сумму свыше 11,5 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ

Оперативники изъяли оборудование для производства спиртосодержащих напитков, а также специальную технику для погрузки готовой продукции, этикетки с товарными знаками различных зарегистрированных брендов, наклейки, имитирующие акцизные марки. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по статьям 171.1 и 327.1 УК РФ.Полиция устанавливает личности организаторов криминального бизнеса.

В Смоленске пресечен незаконный оборот икры без маркировки.

Фото и видео: МВД Медиа