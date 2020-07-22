В Иваново загорелась фабрика Балашова

В Иванове загорелось здание фабрики Балашова.
Сегодня днем, 22 июля, в районе обеда в Иваново на улице Наговицыной-Икрянистовой загорелась фабрика Балашова., сообщает региональное отделение МЧС.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 12.36 происходило горение чердачного перекрытия здания.
В 12.58 очаг пожара был локализован.
В 13.09 горение ликвидировано.
В результате пожара повреждено чердачное перекрытие здания на площади 40 кв. м.
К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники и 69 человек, в том числе от МЧС России – 12 единиц техники и 60 человек.
МЧС РФ по Ивановской области
Местные жители в соцсетях сообщают, что на верхнем этаже бывшей фабрики находится клуб "Чердак". По время пожара порвало пожарный гидрант, и вода фонтанировала вверх на несколько метров.
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Фото: ВК, Иваново | Пешком по Иванову
Видео: ВК, Иваново
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