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В Иваново машина въехала в дом

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В результате ДТП погибли четыре человека.

В Иваново машина въехала в дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 9 сентября на улице Куконковых. Водитель машины Chery Tiggo не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля. Еще один был госпитализирован в областную больницу. Следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства аварии. Личности погибших и пострадавшего уточняются. 

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге мотоциклист погиб, врезавшись в столб.

Видео: Telegram / Мое Иваново

Теги: дом, дтп, жертвы, иваново
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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