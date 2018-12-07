В результате ДТП погибли четыре человека.

В Иваново машина въехала в дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 9 сентября на улице Куконковых. Водитель машины Chery Tiggo не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля. Еще один был госпитализирован в областную больницу. Следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства аварии. Личности погибших и пострадавшего уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге мотоциклист погиб, врезавшись в столб.

Видео: Telegram / Мое Иваново