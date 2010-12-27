В Иваново мать выбросила недельного сына из окна

От полученных травм новорожденный скончался.

В Иваново мать выбросила из окна на 4 этаже новорожденного ребенка.

ТАСС со ссылкой региональные следственные органы сообщает, что в Иваново на улице Кудряшова молодая мать выбросила новорожденного ребенка из окна квартиры на 4 этаже. От полученных травм младенец скончался. Женщину арестовали и возбудили в отношении ее уголовное дело по статье "Умышленное причинение смерти малолетнему ребенку".

Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. В ходе расследования уголовного дела также будет проведена психиатрическая экспертиза женщины.

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Фото: Piter.TV