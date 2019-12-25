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В Ивангороде планируют провести международный фестиваль
Сегодня, 21:04
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fvbykov

В Ивангороде планируют провести международный фестиваль

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Электронный билет на фестиваль будет иметь множество функций.

В Ивангородской крепости на границе с Эстонией могут провести международный музыкальный фестиваль. Об этом накануне заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона заявил о предварительной договоренности с пограничными службами.

Отмечается, что электронный билет на фестиваль может стать и пропуском в город, и единым билетом для посещения туристских объектов и музеев.

Ранее мы сообщали о том, что в Кингисеппе может появиться комплекс переработки этансодержащего газа.

Фото: Википедия

Теги: ивангород, музыка, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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