В Ивангороде планируют провести международный фестиваль

Электронный билет на фестиваль будет иметь множество функций.

В Ивангородской крепости на границе с Эстонией могут провести международный музыкальный фестиваль. Об этом накануне заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона заявил о предварительной договоренности с пограничными службами.

Отмечается, что электронный билет на фестиваль может стать и пропуском в город, и единым билетом для посещения туристских объектов и музеев.

Ранее мы сообщали о том, что в Кингисеппе может появиться комплекс переработки этансодержащего газа.

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