В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"

Певец уже побеждал на конкуре в 2013 году.

В Италии объявили победителя 73-го ежегодного музыкального фестиваля "Сан-Ремо". Им стал 34-летний исполнитель Марко Менгони с песней Due Vite.

Композиция была главным фаворитом букмекеров с самого начала фестиваля. Менгони уже побеждал на "Сан-Ремо" в 2013 году. Свою новую композицию он посвятил женщинам, принявшим участие в фестивале. Певец представит Италию на главном музыкальном конкурсе Евровидение, которое пройдет в мае.

Ранее мы сообщали, что Самара Джой получила Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель".

Видео: YouTube / Rai