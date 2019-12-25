Исследование на антитела показывает, что человек до этого переболел новой коронавирусной инфекцией.

В Италии нашлось полтора миллиона заражений коронавирусом. Это в шесть раз больше, чем считалось раньше. Такие данные приводит газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование, которое выявляло носителей антител к COVID-19 среди итальянцев.

Большая разница объясняется тем, что ранее заразившимися коронавирусом считали только тех граждан, чей тест дал положительный результат. Исследование на антитела показывает, что человек до этого переболел новой коронавирусной инфекцией. В нём поучаствовало 65 тысяч человек. Результаты показали, что иммунитет есть у 2,5% итальянцев.

Ранее в Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19.