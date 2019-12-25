В Италии нашли самую большую коллекцию костяных орудий

Возраст орудий составляет примерно 400 тыс. лет.

Ученые из Университета Колорадо обнаружили самое большую коллекцию орудий из костей слонов. Возраст находок составляет примерно 400 тыс. лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что и раньше находили места с большим количеством костяны орудий, но такого разнообразия не было. Исследование было сосредоточено на стоянке Кастель-ди-Гвидо, недалеко от современного Рима. На этом месте находился овраг, где 4-метровые существа, называемые слонами с прямыми бивнями (Palaeoloxodon antiquus), утоляли жажду и иногда умирали.

Ученые выяснили, что туши слонов использовали для производства беспрецедентного набора костных инструментов, некоторые из которых были изготовлены с помощью изощренных методов. В ближайшие 100 тыс. лет эти орудия еще не будут обычным явлением.

Причем некоторые инструменты теоретически могли использоваться для резки мяса. Были также предметы, похожие на клинья. Их могли использовать гоминиды для рассечения слоновьих и других длинных костей.

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