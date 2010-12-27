В Иркутской области пьяный водитель сбил 3 детей, один из них скончался

Трагедия произошла в Усть-Кутском районе Иркутской области вечером 30 июня.

Накануне вечером, 30 июня, из-за пьяного водители погиб ребенок и еще два получили травмы.

Сообщается, что ДЖТП произошло в поселке Заярново Усть-Кутского района Иркутской области около 21 часа. Пьяный водитель на автомобиле "Ниссан Датсун" совершил наезд на 3 несовершеннолетних пешеходов. От полученных травм 11-летний мальчик скончался. Двое других сбитых ребенка получили травмы различной тяжести.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии и гибели ребенка. Также сообщается, что в селе Голуметь Черемховского района Иркутской области пьяный водитель на "Жигулях" сбил насмерть девочку на самокате и скрылся с места ДТП, но вскоре был пойман6 сотрудниками полиции.

Сегодня ранее: Под Оренбургом погиб водитель иномарки, выехав на жд переезд перед составом.

Фото:ДТП 38RUS Иркутск