В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами. Об этом сообщает Иркутская областная прокуратура.
Инцидент произошел вблизи поселка Кутулик. Автобус Golden Dragon выполнял рейс из Усть-Кута в Иркутск. Водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ.
В результате ДТП пострадали семь человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Челябинске 17-летний россиянин без прав на каршеринге сбил пешехода.
Видео: Telegram / РИА Новости
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