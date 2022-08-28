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В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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В результате ДТП пострадали семь человек.

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами. Об этом сообщает Иркутская областная прокуратура.

Инцидент произошел вблизи поселка Кутулик. Автобус Golden Dragon выполнял рейс из Усть-Кута в Иркутск. Водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ.

В результате ДТП пострадали семь человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске 17-летний россиянин без прав на каршеринге сбил пешехода.

Видео: Telegram / РИА Новости

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Теги: автобус, дтп, иркутская область, пассажиры
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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