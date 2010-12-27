В Иркутской области на пожаре погибла женщина и трое маленьких детей

Женщина была пьяна и не смогла спасти детей из огня.

В Иркутской области сгорели женщина и трое маленьких детей, маленькая дочь и двое внуков.

Сообщается, что пожар произошел накануне, 18 августа, в селе Мишелевка Усольского района Иркутской области. После проливки частного дома, были обнаружены тела 4 человек, женщины и троих детей. В огне погибли 41-летняя женщина, ее малолетняя дочь и двое внуков. Детям было 4, 3 и 1,5 года.

Вероятной причиной пожара стало нарушение техники безопасности при установке электрооборудования. Также сообщается, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и не смогла спасти детей и спастись сама.

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Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области