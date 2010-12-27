В Иркутской области медведь забрался в дом к пенсионеру и загрыз его

Медведя-убийцу нашли и застрелили.

В поселке Витимский Иркутской области медведь-шатун пробрался в дом на окраине и загрыз 66-летнего хозяина.

ТАСС сообщает, что хозяин дома услышал шум и решил посмотреть, что происходит. На веранде орудовал медведь, который тут же набросился на хозяина дома, причинив ему смертельные раны.

Полицейские и местные жители выставили пост у дома жертвы медведя, оставив приманку. Медведь-убийца вернулся снова к дому, где и был застрелен.

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Фото:pixabay.com