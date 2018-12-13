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В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Сегодня, 10:51
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Rybka123

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

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Кинематографисту был 51 год.

В Иркутске на 52-ом году жизни скончался российский режиссер и фотограф Николай Тарханов. Об этом СМИ сообщил его друг, певец Аркадий Стародубцев. Причиной смерти кинематографиста стал скачок давления из-за болезни. Прощание с Тархановым пройдет в Иркутске. Дата и место церемонии станут известны позднее.

Николай Тарханова родился 14 июля 1967 года. После окончания ВГИКа он работал режиссером и снял такие ленты, как "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение" и "Без неба". В 2001 году он стал членом Союза Фотохудожников России. Тарханов также входил в состав Гильдии неигрового кино и телевидения и был членом Русского географического общества.

Фото: Facebook

Теги: николай тарханов, смерть режиссера, союз фотохудожников россии
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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