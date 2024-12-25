В тушении огня участвовали 45 специалистов и 12 единиц техники.

В Иркутске потушили пожар в гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на Култукской улице. Поступило сообщение о возгорании комнаты на третьем этаже гостиницы. Пожарные по лестничным маршам спасли 12 человек. Еще шестерых спасли с помощью автолестницы. Самостоятельно эвакуировались 79 человек.

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В тушении огня участвовали 45 специалистов и 12 единиц техники. На месте работают дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что при взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека.

Видео: МЧС России