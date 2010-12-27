В Ингушетии 7-летняя девочка попала в реанимацию после истязаний в приемной семье

Следственные органы возбудили уголовное дело.

4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия в крайне тяжелом состоянии доставлена 7-летняя девочка.

На девочке, которая последние полгода воспитывалась в семье опекунов, близких родственников матери, нет живого места от свежих и старых ран. Все тело малышки от ступней до головы покрыто ссадинами и рубцами. У ребенка следы человеческих укусов, порезов, ожогов. Ребенок истощен и напуган. Тетя уверяет, что раны на теле ребенка от того, что малышка упала в яму.

Малышке в срочном порядке провели операцию по спасению руки. Сейчас решается вопрос о переводе ее на лечение в Московскую клинику.

Следственными органами Ингушетии по факту истязания ребенка возбуждено уголовное дело.

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Фото: Instagram/Новости Ингушетии