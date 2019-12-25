Новый центр ИТМО займётся адаптивной автоматизацией для заводов

ИТМО привлёк 500 млн рублей на разработку промышленных роботов.

На базе ИТМО начал работу новый центр, который займётся технологиями адаптивной автоматизации. О его появлении сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Центр удалось создать благодаря победе вуза в федеральном конкурсе — университет привлёк грант на 500 млн рублей. В планах центра — разработка роботов для заводов: автоматизация обслуживания станков с ЧПУ, машинное зрение, интеллектуальный захват и манипулирование объектами, а также проектирование гибких роботизированных комплексов. Отдельное внимание разработчики уделят решениям, позволяющим роботам подстраиваться под меняющиеся производственные задачи.

По словам Полякова, промышленная робототехника закрывает для предприятий две ключевые задачи — рост производительности труда и сокращение кадрового дефицита в обрабатывающей промышленности. Вице-губернатор назвал развитие роботизации одним из ключевых приоритетов.

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