В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления СК

В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления Следственного комитета Вячеслава Павина. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Павина подозревают в мошенничестве. Известно, что по делу проходят несколько человек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметил собеседник агентства.
Источник сетевого издания "Тайга.инфо" заявил, что следственные действия связаны с посреднической деятельностью Павина в сфере адвокатуры и правоохранительных органов.
Павин был уволен с поста заместителя начальника СУ СКР по Хакасии в 2017 году. Сейчас он работает юристом.
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Фото: скриншот Youtube / ГТРК Хакасия
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