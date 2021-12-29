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В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления СК
Сегодня, 10:24
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В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления СК

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По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве.

В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления Следственного комитета Вячеслава Павина. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Павина подозревают в мошенничестве. Известно, что по делу проходят несколько человек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметил собеседник агентства.

Источник сетевого издания "Тайга.инфо" заявил, что следственные действия связаны с посреднической деятельностью Павина в сфере адвокатуры и правоохранительных органов.

Павин был уволен с поста заместителя начальника СУ СКР по Хакасии в 2017 году. Сейчас он работает юристом.

Ранее полиция задержала иностранца по факту смерти его жены в Никольском.

Фото: скриншот Youtube / ГТРК Хакасия

Теги: вячеслав павин, мошенничество, хакасия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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