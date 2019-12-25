В Хакасии мужчина убил топором старшего брата

Мужчина не хотел отпускать старшего брата, так как тот злоупотреблял алкоголем.

В Хакасии завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как удалось установить следствию, подсудимый 48-летний мужчина работал скотником, и позвал к себе "на перевоспитание" пьющего старшего 52-летнего брата. После нескольких месяцев совместного проживания, после алкогольных посиделок, старший решил уйти снова жить к отцу.

Младший воспрепятствовал уходу, и из-за этого завязалась ссора, которая перешла в драку. В ходе разборок младший схватил топор и несколько раз ударил старшего обухом топора по голове, а затем лезвием. На следующий день мужчина скончался в больнице.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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