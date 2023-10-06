В Хакасии изъято 4 тысячи литров нелегального спирта стоимостью более 2 млн рублей

Полиция раскрыла склад с нелегальной алкогольной продукцией.

Оперативниками из российских правоохранительных органов от регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия найден склад с немаркированной спиртосодержащей жидкостью. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД. Специалисты уточнили, что помещение располагалось по улице Кирпичной в Абакане. В общей сложности полиция изъяла из оборота порядка четырёх тысяч литров алкоголя, разлитого по канистрам. Сумма реализованного товара могла составить для злоумышленников свыше двух миллионов рублей.

По предварительным данным, владелец данной продукции, житель Абакана, планировал реализовать её на территории родной республики и Красноярского края. пресс-служба МВД РФ

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа