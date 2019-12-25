В Хакасии 14-летняя девочка сумела отбиться от 39-летнего извращенца

В Хакасии несовершеннолетняя жертва насильника оказала отпор и смогла убежать от извращенца.
Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщают, что 19 сентября в Абакане светлым днем в отношении 14-летней девочки были совершены развратные действия сексуального характера.
Школьница шла на тренировку, когда к ней на машине подъехал взрослый мужчина. Он обратился к подростку с просьбой посмотреть адрес по телефону. Когда девочка приблизилась, он совершил с ней гнусные действия. Девочка оказала сопротивление, смогла выбраться и убежать.
Мужчину удалось найти и задержать по горячим следам. Им оказался 39-летний житель Минусинска. Подозреваемый отказался от дачи показаний.
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Фото: pixabay
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