В Хабаровском крае местная жительница похитила елку за час до Нового года

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На данный момент "похитительницу Рождества" найти не удалось.

В Хабаровском крае одна из местных жительниц украла елку за час до наступления Нового года. Местные власти обратились к женщине и попросили ее добровольно вернуть елку.

Инцидент произошел 31 декабря в поселке Переяславка. Это административный центр района имени Лазо. За час до наступления нового года с центральной площади пропала елка. На кадрах видно, как женщина убегает с деревом на плече в неизвестном направлении. Елка была установлена у здания поселковой администрации. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На данный момент "похитительницу Рождества" найти не удалось.

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