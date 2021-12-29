На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Экстренные службы сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. На данный момент очаг возгорания локализован.

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюменской области произошел пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Об инциденте стало известно утром 4 января. В 07:42 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании. По предварительным данным, загорелась установка глубокой переработки мазута на территории НПЗ. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Экстренные службы сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. На данный момент очаг возгорания локализован.

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