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В Алтайском крае туристы с детьми провалились под лед на озере Светлое

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Люди попытались спастись, но многие из них оказались в воде.

В Алтайском крае туристы с детьми провалились под лед на озере Светлое. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Об инциденте стало известно 3 января. Одному из очевидцев удалось заснять инцидент на квадрокоптер. Туристы с детьми решили покормить лебедей и уток на озере. Они вышли на лед, чтобы приблизиться к птицам. Внезапно тонкий лед начал трескаться под ногами. Люди попытались спастись, но многие из них оказались в воде.

Ранее мы сообщили, что очевидцы засняли на видео прогулку трех лосей по Балашихе.

Видео: Telegram / Baza

Теги: алтайский край, дети, лед
Категории: Лента новостей, Новости России,

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