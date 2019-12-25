В ХМАО утонули два добровольца, которые искали утонувшего мальчика

Катер с поисковиками налетел на баржу и затонул.

В Югре погибли два человека, которые занимались поисками упавшего в реку маленького мальчика.

Трагедия произошла в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает СУ СК РФ по ХМАО. 11 мая 2020 года 6-летний мальчик г. Белоярского во время катания на велосипеде не справился с управлением и упал в реку Казым. По данному факту расследуется уголовное дело "причинение смерти по неосторожности". В ходе расследования дела следователи проверят действия местных чиновников, которые должны были обеспечить безопасность берега.

Упавшего в воду ребенка унесло течением. Спасатели обследовали 10 километров реки. Велосипед был найден на дне в километре от места падения, ребенка пока не нашли. В поисках кроме спасателей принимали участие и добровольцы. Трое из них были на моторной лодке. Во время поисковых мероприятий трос от поискового приспособления намотало на винт мотора. Пока мужчины исправляли неисправность, лодку вынесло на пришвартованную баржу. Лодка затонула.

Один из добровольцев смог выбраться живым. Второй мужчина всплыл уже без признаков жизни. Тело третьего спасателя не найдено на данный момент.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению мальчика и утонувшего мужчины, а также иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

СУ СК РФ по ХМАО

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