В ХМАО автобус с пассажирами врезался в грузовик

По предварительным данным виноват водитель грузовика.

В Югре в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком пострадали 3 человека.

Региональное МВД ХМАО (Югра) сообщает, что ДТП произошло около 8 часов 50 минут на 96 км автодороги "Сургут – Нижневартовск" в Сургутском районе. Автобус с рабочими одного из предприятий региона врезался в бок КАМАЗа. В результате ДТП пострадали водитель (1962 год рождения) и два пассажира автобуса. С травмами различной тяжести они госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, виноват водитель (1993 года рождения) грузовика. При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество автобусу.

Сегодня ранее: В Томской области перевернулся автобус с пассажирами.

Фото: Piter.TV