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В Греции нашли первого заболевшего коронавирусом

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Девушка вернулась из Италии

Власти Греции подтвердили первый официальный случай заражения коронавирусом в своей стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя греческого минздрава Греции.

Заболевшей оказалась 38-летняя гражданка Греции, которая накануне приехала из северной Италии. Её госпитализировали.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Италии был зафиксирован 7 февраля. На 26 февраля в Италии скончались 11 человек. Всего заражённых — 325.

В Китае на данный момент коронавирусом заразились 78 190 человек. 2929 из них погибли,  29 777 излечились. 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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