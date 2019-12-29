В Греции нашли первого заболевшего коронавирусом

Девушка вернулась из Италии

Власти Греции подтвердили первый официальный случай заражения коронавирусом в своей стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя греческого минздрава Греции.

Заболевшей оказалась 38-летняя гражданка Греции, которая накануне приехала из северной Италии. Её госпитализировали.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Италии был зафиксирован 7 февраля. На 26 февраля в Италии скончались 11 человек. Всего заражённых — 325.

В Китае на данный момент коронавирусом заразились 78 190 человек. 2929 из них погибли, 29 777 излечились.