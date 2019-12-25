Депутаты предлагают снять блокировку официально, а не формально.

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. С инициативой выступили депутаты от партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев.

Они рассказали, что законопроект разработан с учётом позиции Минкомсвязи. Парламентарии предлагают использовать Telegram для распространения информации во время ЧС, а также при режиме повышенной готовности. Каналы для этих целей будет указывать правительство страны — в соответствии с законодательством.

Сомневаться в том, что таким каналом сейчас является Telegram. Федот Тумусов, депутат Государственной думы

По его словам, пора признать, что блокировка приложения не работает, при этом Telegram за последние годы стал важным средством доставки информации. Депутаты предлагают снять блокировку официально, а не формально.

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