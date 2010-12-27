ООП предложило заблокировать BlaBlaCar

И еще 229 сайтов, позволяющих приобретать билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. В черный список попали "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру, OneTwoTrip, "Туту.ру" и другие.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило письмо в Госдуму с предложением заблокировать в России сайт поиска попутчиков BlaBlaCar и иные популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов. Об этом сообщила газета "Известия".

ООП предложила составить черный список, куда будут включены сайты, позволяющие приобретать билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Блокировать их предлагают на основании того, что они "продают товары и услуги, угрожающие безопасности граждан".

Объединение пассажиров предложило собственный список, куда включило 229 сайтов. В то числе BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру, OneTwoTrip, "Туту.ру" и другие. Данное предложение будут рассматривать на осенней сессии.

Ранее в сервисе BlaBlaCar подтвердили, что мужчина добрался из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда.