В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

Востребованными останутся профессии, требующие знаний и человеческих эмоций.

В Госдуме сообщили о риске безработицы для 15 млн жителей России. Данную проблему обозначил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин.

Чиновники связывают это с автоматизацией, из-за которой многие профессии перестанут существовать. Данную проблему обозначил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. В качестве примера он привел профессию продавца, на смену которой придет аппарат, позволяющий купить продукты по QR- или штрих-коду.

Различные девайсы также способствуют увольнению и банковских работников. Шеин связал происходящее с четвертой революцией. По его словам, востребованными останутся профессии, в которых необходимо проявлять человеческие чувства.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге.

Видео: Piter.TV