В Госдуме уточнили нюансы новой льготы для родителей

Екатерина Харченко раскрыла подробности новой инициативы поддержки населения.

В России в 2025 году появится новая льгота для работающих родителей. Соответствующее заявление в эфире телеканала "360.ru" сделала заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Эксперт объяснила ведущей Екатерине Малашенко и зрителям программы, что для такой категории граждан налог упадет дл шести процентов, а оставшиеся семь процентов возместит за них государство. В основном новые условия затронут малоимущие семьи в стране, которым важна государственная поддержка. Основной задачей, стоящей перед льготой, станет популяризация многодетных семей.

Речь идет, скорее, о налоговом кешбэке. Это не минимизация самой процентной ставки налога, а просто возвращение в виде семипроцентной выплаты тем родителям, которые работают. Екатерина Харченко, депутат РФ

Чтобы получить льготу, у семьи должны быть на воспитании дети в возрасте до 18 лет или дети- студенты колледжей или вузов, которым до 23 лет. Еще одним важным критерием для выплаты является то, что среднедушевой доход российской семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума по конкретному региону, на территории которого проживает семья.

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Фото и видео: 360.ru