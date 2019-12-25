В Госдуме рассказали, кому проиндексируют пенсию 1 апреля 2025 года

Депутат рассказал журналистам о соцподдержке пожилых людей в стране.

Член профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин, представляющий политическую партию "Единая Россия", рассказал в интервью журналистам информационного агентства ТАСС о том, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в стране будут увеличены на 14,75 процента. такое решение позволит государству увеличить уровень доходов для 4,2 миллионов россиян. Данное решение было принято законодателями в соответствии с ростом прожиточного минимума пожилого человека в России за 2024 год. Мера поддержки нацелена на наиболее уязвимые категории населения.

Индексация социальных пенсий - это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах. Это значительная сумма, которая позволит существенно улучшить материальное положение людей, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Никита Чаплин, депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что для страны обенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для выплаты страховых пенсий. Индексация затронет порядка 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тысяч граждан, которые находятся на пенсионном обеспечении государства. В данную категорию попали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и другие люди, нуждающиеся в особой поддержке. В федеральном бюджете на 2025 год на эти нужды предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.tv