В Госдуме призвали лишать СМИ лицензии за "пляски на костях"

Чиновники уверены, что некоторые журналисты забыли о профессиональной этике в современном мире.

Депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который будет регламентировать деятельность журналистов и блогеров во время трагедий. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей единоросс Евгений Федоров.

В Госдуму внесут обновленный законопроект "О саморегулировании СМИ", сообщил Евгений Федоров.

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" высветила не только вопросы технической и пожарной безопасности, но и — в который уже раз — проблемы с ответственностью масс-медиа. Журналистское и, в особенности, блогерское сообщество вновь подтвердило, что ложь, фейки, подмена понятий, спекуляция, а зачастую и "пляски на костях" стали для него, к сожалению, нормой. Отмечает Фёдоров

Именно эта ситауция вокруг трагедии побудила депутатов Госдумы к принятию обновленного законопроекта "О саморегулировании СМИ".

На фоне трагедии в Кемерово мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить. Вы понимаете, мы должны создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли, которая будет сама отслеживать вот такие моменты, неприличные высказывания в Интернете, например, эти же "пляски на костях" и так далее. Ладно, блогеры, но это же и СМИ, совсем не "желтые", тоже распространяют фейковую информацию". Поясняет чиновник

Фёдоров уверен, что некоторые журналисты забыли о профессиональной этике в современном мире.

Многие сделали это не со зла. В Интернете в панике или ради "хайпа" распространяется недостоверная информация, в том числе и СМИ. Но тут это просто недопустимо. Уточнил парламентарий

Напомним, что 25 марта в Кемерове произошла страшная трагедия. ТЦ "Зимняя вишня" охватил пожар. Его жертвами стали, по последним данным, стали 64 человека. В социальных сетях, а затем и в СМИ начала появляться информация о том, что число жертв намного больше, чем сообщается.

Фото: eafedorov.ru