В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Пожилым людям хотят давать средства на закупку СИЗ.

В Госдуме России предложили ввести новое ежегодное пособие для пенсионеров. С таким заявлением к министру по труду и социальной защиты обратился парламентарий Иван Сухарев. Законодатель считает, что средства должны пойти на покупку индивидуальных средств защиты для пожилого населения. В тексте завлении упоминается важность профилактики инфицирований. Особенно этот вопрос актуален для взрослых граждан, вышедших на пенсию. Политик полагает, что их сбережений может не хватать на данную статью расходов.

Прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста. обращение депутата

В рамках пресечения попыток нецелевого расходования средств Сухарев предложил Минтруду выдавать деньги пенсионерам в виде сертификатов.

Петербуржцам на 100 лет будут выплачивать 25 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv