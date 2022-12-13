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В Госдуме предложили не эвакуировать автомобиль за отсутствие при себе регистрационных документов

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Ярослав Нилов сообщил, что законопроект находится на отзыве у кабинета министров.

В Государственной Думе депутаты  предложили не эвакуировать автомобиль за отсутствие при себе  у водителя регистрационных документов. Соответствующее заявление в рамках парламентского брифинга с журналистами сделал один из представителей фракции ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Ярослав Нилов. Специалист объяснил, что были подготовлены документы по смягчению наказания за данное правонарушение. В настоящее время текст законопроекта отправлен на отзыв членам правительства.

В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

 

Теги: госдума, лдпр, эвакуация автомобилей, ярослав нилов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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