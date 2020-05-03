В Госдуме ответили назвавшему Волгоград "городом гопников" Уткину

Журналисту напомнили о "сломанном хребте фашистов" и назвали "не патриотом".

В Госдуме критически оценили слова спортивного комментатора Василия Уткина о Волгограде, который журналист назвал "городом гопников". Свою негативную оценку городу он дал во время стрима на YouTube, отвечая на вопросе почему не комментирует игру местного ФК "Ротор".

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева дала изданию "Подъём" оценку слов Уткина и обвинила того в отсутствии патриотизма.

Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне коренной перелом был.

Ирина Гусева

Чиновница добавила, что город гордится своим футбольным клубом, который на момент приостановке ФНЛ занимал первое место и имел шансы вернуться в РПЛ впервые с 2004 года. Слова Уткина она назвала попыткой обратить на себя внимание, а тех, кто пытается "нападать" на "Ротор" и Волгоград – людьми "далекими" и "не патриотами".

Удачи этим людям, здоровья и пусть господь им разума даёт

Ирина Гусева

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Видео: Василий Уткин / YouTube

Фото: Василий Уткин / Инстаграм