В Госдуме обсуждают сокращение максимальных ставок по микрозаймам до 0,5% в день

Предлагается сократить пороговое значение предельной ставки по потребительским кредитам и займам с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%.

Депутаты Госдумы намерены вдвое снизить максимальные ставки по микрозаймам. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, участвующих в обсуждении соответствующего законопроекта.

Предлагается сократить пороговое значение предельной ставки по потребительским кредитам и займам с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. В Госдуме хотят ужесточить условия выдачи ссуд. Законопроект об этом был вынесен на рассмотрение еще в ноябре 2021 года. В нем сказано, что в перерасчете на год стоимость займов сократится с 365 до 292% годовых. Также в законе говорится о сильном ограничении максимальной возможной суммы задолженности при начислении всех процентов, штрафов и платежей за дополнительные услуги.

С октября по ноябрь 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на 150,9 млрд рублей. Это стало рекордном с 2019 года. В конце декабря 2021 года Банк России заявил о готовности ужесточить регулирование микрофинансового рынка.

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