Не стоит исключать и того, что Украина вновь сможет отключить поставки воды.

В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым. С заявлением выступил депутат от полуострова Михаил Шеремет. Его слова передают РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что не видит смысла в диалоге, потому как Киев не сможет гарантировать безопасность поставляемой воды. По его словам, на Украине есть националисты — и не исключён факт того, что они попытаются отравить воду.

Шеремет отметил, что не стоит исключать и того, что Украина вновь сможет отключить поставки воды и начнёт шантажировать жителей полуострова.

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