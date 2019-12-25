В поликлинике №3 Василеостровского района установили новый маммограф

В настоящий момент руководством поликлиники получена лицензия на оказание медицинской помощи в области колопроктологии и работу дневного стационара.

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе администрации Василеостровского района сообщили, что в поликлинике №3 на 3-ей линии В.О., дом 5/А установили новый маммограф.

Аппаратуру приобрели на деньги, которые были выделены для осуществления инициатив президента рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга" в 2021-2025 годы.

Руководство поликлиники уже получило лицензию на оказание медпомощи в области колопроктологии и работу дневного стационара. Учреждение должны обустроить в четвертом квартале 2022 года.

При обращении в новое учреждение здравоохранения каждый житель района сможет обследоваться, а в случае постановки диагноза - получить комплекс мер для лечения.

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