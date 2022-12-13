В Горелово утром вспыхнула кухня в квартире

С огнем боролись 15 спасателей.

Сегодня утром, 3 мая, в Горелово произошел пожар. На Школьной улице, 34, вспыхнула кухня в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило два "квадрата". Плиту тушили 15 спасателей и три спецмашины.

В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка в помещении кухни на площади 2 кв. метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожарные справились за полчаса. В 10:03 возгорание ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Устанавливается причина случившегося. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv