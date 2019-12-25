В Горелово столкнулись два автомобиля

В субботу, 2 мая, два легковых автомобиля попали в ДТП на Заречной улице поселка Горелово. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
В результате столкновения Great Wall Hover и ВАЗ пострадали три человека. По словам очевидцев, водитель отечественного транспортного средства был долгое время зажат между рулем и сиденьем.
На фотографиях видно, что одна из машин практически потеряла капот, а второй перевернулся.
Ранее мы писали, что на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Вернандского произошло ДТП с мотоциклистом.
Фото: vk.com/spb_today
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