В Горелово столкнулись два автомобиля

Пострадали три человека.

В субботу, 2 мая, два легковых автомобиля попали в ДТП на Заречной улице поселка Горелово. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В результате столкновения Great Wall Hover и ВАЗ пострадали три человека. По словам очевидцев, водитель отечественного транспортного средства был долгое время зажат между рулем и сиденьем.

На фотографиях видно, что одна из машин практически потеряла капот, а второй перевернулся.

Ранее мы писали, что на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Вернандского произошло ДТП с мотоциклистом.

Фото: vk.com/spb_today