На перекрестке Светлановского проспекта и улицы Вернандского произошло ДТП с мотоциклистом

Мотоциклист сильно не пострадал.

Около 11:52 утра, в воскресенье, 2 марта, на пересечении Светлановского проспекта и улицы Вернандского произошло ДТП с мотоциклистом.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель красного автомобиля тормозит перед пешеходным переходом на светофоре, следовавший сзади мотоциклист не успел сориентироваться и затормозить так же. Избежать столкновения не удалось. Судя по видеозаписи, мотоциклист был в сознании не пострадал сильно, однако достоверной информации о его состоянии пока нет.

Ранее мы писали, что неизвестный на проспекте Героев выкинул банку с окурками на "Лансер".

Видео: Piter.tv