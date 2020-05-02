Неизвестный на проспекте Героев выкинул банку с окурками на "Лансер"

Причины такого поступка неясны.

Минувшей ночью в соцсетях очевидцы поделились фотографиями красного "Лансера" с треснувшим от удара лобовым стеклом.

Сообщается, что на проспекте Героев, 26к2, у парадной №9, неизвестный выкинул из окна банку с окурками. Причины поступка пока неизвестны. На кадрах, которые попали в редакцию Piter.tv, видно, как днем владелец "Лансера" паркуется, а через несколько часов, уже ночью, на него летит банка.

Кому помешал автомобиль тоже непонятно.

Ранее мы писали, что из-за ДТП у въезда на КАД в районе Дачного проспекта образовалась пробка.

Видео: Piter.tv