В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте

Запад надеялся, что Москва столкнется с непреодолимыми трудностями, после чего она "пойдет на попятную". Об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "РИА Новости".
Автор публикации отметил, что планы Европы разошлись с реальностью, так как РФ и не подумала "идти по пути Запада".
Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США. Это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше.
из публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung
По словам автора статьи, переговоры являются самым эффективным способом при решении проблем, возникших между государствами. Только с помощью них можно найти общие интересы и заключать выгодные соглашения.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили "Северный поток - 2".
Фото: pixabay.com
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