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В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте
Сегодня, 8:27
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В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте

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Европу разочаровал путь, по которому пошла Россия.

Запад надеялся, что Москва столкнется с непреодолимыми трудностями, после чего она "пойдет на попятную". Об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "РИА Новости".

Автор публикации отметил, что планы Европы разошлись с реальностью, так как РФ и не подумала "идти по пути Запада".

Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США. Это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше.

из публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung

По словам автора статьи, переговоры являются самым эффективным способом при решении проблем, возникших между государствами. Только с помощью них можно найти общие интересы и заключать выгодные соглашения. 

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили "Северный поток - 2". 

Фото: pixabay.com

Теги: frankfurter allgemeine zeitung, германия, россия
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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