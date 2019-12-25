Санкции в отношении всего народа России Триттин назвал бесполезными.

В Германии призвали к арестам активов российских олигархов. С заявлением выступил член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин.

Он отметил, что немецким властям не стоит вводить санкции против всей РФ, а нужно ограничиться лишь олигархами. Триттин заявил, что не нужно оставлять без внимания информацию о коррупции в высших чинах российской власти — при этом большинство коррупционной прибыли переводится в европейские страны.

Санкции в отношении всего народа России Триттин назвал бесполезными, так как они ущемляют интересы народа, который и так страдает от действий собственной элиты.

Ранее эксперт прокомментировал призыв Франции ввести в отношении России дополнительные санкции.

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