В Германии призвали к арестам активов российских олигархов. С заявлением выступил член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин.
Он отметил, что немецким властям не стоит вводить санкции против всей РФ, а нужно ограничиться лишь олигархами. Триттин заявил, что не нужно оставлять без внимания информацию о коррупции в высших чинах российской власти — при этом большинство коррупционной прибыли переводится в европейские страны.
Санкции в отношении всего народа России Триттин назвал бесполезными, так как они ущемляют интересы народа, который и так страдает от действий собственной элиты.
Ранее эксперт прокомментировал призыв Франции ввести в отношении России дополнительные санкции.
Фото: pixabay.com
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