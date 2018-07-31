В Гатчинском районе жилой дом выгорел дотла

Сильный пожар случился в поселке Вырица.

Вечером 31 июля, в поселке Вырица Гатчинского района жилой дом превратился в угли. На кадрах видно яркое пламя и смог дыма. Деревянная постройка горит с очень громким треском.

Как сообщает мобильный корреспондент, пожарные среагировали очень быстро, однако возникли сложности на линии при наборе служб.

При звонке на 112 время ожидания составило 5 минут, сообщает корреспондент.

Когда службы прибыли на место от дома осталось пепелище. Очевидцы сообщают, чтоникто в пожаре не пострадал.

Ранее мы писали о том, что на Кондратьевском проспекте полыхает балкон жилого дома.