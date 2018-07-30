на Кондратьевском проспекте полыхает балкон жилого дома

На балконе 3-го этажа образовался полноценный костер.

Вечером 30 июля, на Кондратьевском проспекте загорелся балкон на третьем этаже жилого дома 85. Мобильный корреспондент прислал видео с места событий. На какдрах видно, как черные клубы дыма уже поднимаются на четвертый этаж. На балконе полыхает полноценный костер, даже слышен отчетливый треск.

Очевидцы происшествия предполагают, что причиной возгарания може быть склад старых вещей.

Наш корреспондент сообщает, что пожарные службы еще не прибыли на место пожара.

Ранее мы писали о том, что под Кингисеппом горит лес.