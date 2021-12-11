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В Гатчинском районе полицейские задержали двух приятелей за незаконное хранение наркотиков

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Правоохранители обнаружили у подозреваемых 3,6 кг марихуаны.

Стражи порядка задержали двух друзей в Ленинградской области. Их подозревают в изготовлении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального  ГУ МВД в субботу, 11 декабря.

В садоводстве "Ленинградец" Гатчинского района силовики осмотрели частный дом. Там они обнаружили весы и 3,6 кг наркотиков. Экспертиза показала, что это была марихуана. 

Полицейские допросили и доставили в участок двух мужчин 28 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере"). 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть и Петербург объединят усилия в борьбе против потребления наркотиков.

Видео: пресс-служба регионального  ГУ МВД 

 

Теги: гатчина, гум мвд, задержание, наркотики, осиновая улица, полиция, снт ленинградец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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