В поселке Семрино Гатчинского района открыли новый ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт сможет принимать более 2,5 тысяч посетителей из поселка и окрестных деревень.

В поселке Семрино Гатчинского района заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. Более 2,5 тысяч человек теперь смогут получить первичную медицинскую помощь намного быстрее, ибо им не придется ехать в Сусанинскую амбулаторию, расположенную в поселке Сусанино. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Двухэтажное здание построено по программе "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" за счет средств, полученных из региональной казны. Общая стоимость проекта составила 37,4 миллиона рублей.

На первом этаже располагается кабинет приема, процедурная, стерилизационная, изолятор, смотровой и прививочный кабинет. На втором этаже созданы квартиры для сотрудников медучереждения. Всего в новом ФАПе будут работать фельдшер, акушерка и медсестра.

В рамках проекта в деревне Яровщина, поселке Волошово и деревне Глобицы планируют создать подобные ФАПы до конца этого года.

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Фото: lenobl.ru