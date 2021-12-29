В Гатчине сожгли автомобиль ядерного физика

Рядом с машиной нашли осколки стеклянной банки с запахом горячей смеси.

Неизвестные подожгли автомобиль ядерного физика в Гатчине. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел 14 февраля у дома №11 на улице Беляева. Свидетельницей происшествия стала соседка 59-летнего владельца авто. Около 3:40 ночи ее разбудил странный хлопок. В окно женщина увидела, как из ряда припаркованных машин выбежал незнакомец 25-30 лет, после пошел дым.

Рядом с машиной нашли осколки стеклянной банки с запахом горячей смеси. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице.

Фото: Piter.TV