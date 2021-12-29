В Гатчине сожгли автомобиль ядерного физика

Неизвестные подожгли автомобиль ядерного физика в Гатчине. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел 14 февраля у дома №11 на улице Беляева. Свидетельницей происшествия стала соседка 59-летнего владельца авто. Около 3:40 ночи ее разбудил странный хлопок. В окно женщина увидела, как из ряда припаркованных машин выбежал незнакомец 25-30 лет, после пошел дым.
Рядом с машиной нашли осколки стеклянной банки с запахом горячей смеси. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице.
Фото: Piter.TV
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