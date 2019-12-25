В Гатчине присвоили название трем проездам 

Соответсвующее решение приняли городские депутаты.

25 марта в рамках заседания совета депутатов МО "Город Гатчина" было принято решение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети города.

Во вторник, 25 марта, на заседании совета депутатов города Гатчина было вынесено решение о наименовании трех дорожных проездов. Об этом сообщил председатель районного комитета строительства и градостроительного развития Дмитрий Коновалов.

Так, недавно построенный проезд у ЖК "IQ Гатчина" на пересечении Пушкинского шоссе и улицы Чехова получил название "Ингербургский". Проезд между Пушкинским и Ленинградским шоссе теперь называется "Митрофановский", проезд от к микрорайону "Речной" от Старой дороги – "Речной".

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Фото: Гатчинская правда